Programa “Olhar do Futuro” busca ampliar atendimento em Oftalmologia

A Secretaria Municipal de Saúde lança no próximo sábado, dia 3 de setembro, o programa “Olhar do Futuro”, voltado a pacientes da rede SUS que necessitam de atendimento oftalmológico. O lançamento será na sala de reuniões da Casa do Empreendedor, às 9 horas.

“Já são mais de 40 mil atendimentos na oftalmologia desde 2017 em Campo Mourão, quando tínhamos uma fila de mais de 10 mil pessoas aguardando consulta e hoje temos menos que duas mil”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Junto com o lançamento do programa, serão entregues mais de 100 óculos e realizado mais um mutirão com 40 cirurgias de catarata. O intuito do programa é zerar a fila dos usuários que aguardam por atendimento.