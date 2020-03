Município abre três concursos públicos com maioria das vagas para médicos

A administração municipal de Campo Mourão publicou no Diário Oficial Eletrônico no dia 4 de março (quarta-feira) os editais de abertura de três concursos públicos, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva (CR) de servidores estatutários e funcionários públicos celetistas. No total são 19 vagas, a maioria para médicos, com salários de R$ 1,1 mil a R$ 5,9 mil.

O concurso nº 01/2020 (regime estatutário) oferece vagas na área da Saúde para médico auditor (02), clínico geral (02), dermatologista (01), médico do Trabalho (01), ginecologista (02), infectologista (01), oftalmologista (01), pediatra (02), pneumologista (01) e psiquiatra (01).

No mesmo concurso foi aberto Cadastro de Reserva para os cargos de pediatra plantonista, administrador, auditor de tributos, coveiro, fiscal municipal, operador de máquinas, orientador educacional, procurador jurídico, professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, médico plantonista e monitor Social (CR).

Já o concurso nº 02/2020 (regime celetista) abre cinco vagas para médico clínico geral para viabilizar a formação de equipes do Programa Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal da Saúde. O último edital tornou pública a realização do processo seletivo 01/2020 (regime celetista), para a formação de cadastro de reserva para agente de endemias e agente comunitário de Saúde.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 18 de março a 15 de abril, pelo endereço eletrônico www.fauel.org.br. Na página virtual haverá um link com o formulário destinado à inscrição, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. A remuneração mensal, jornada de trabalho, requisitos, grau de instrução e demais especificidades de cada cargo ou emprego público estão disponibilizadas nos editais.

Mais informações nos editais publicados no site da FAUEL (www.fauel.org.br) e no diário oficial eletrônico do município, disponível no site https://campomourao.atende. net/?pg=diariooficial.