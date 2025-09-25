Prefeitura amplia subsídio e passageiros não terão acréscimo na passagem do transporte coletivo

A Prefeitura de Campo Mourão vai ampliar o subsídio destinado ao transporte coletivo urbano para garantir que os usuários não tenham aumento no valor da passagem. Apesar do reajuste na tarifa técnica, que passou de R$ 6,25 para R$ 6,81, conforme o Decreto nº 12.125, publicado no Órgão Oficial do Município nesta terça-feira (23), os passageiros continuarão pagando R$ 4,80 por viagem.

O decreto, assinado pelo prefeito Douglas Fabrício, altera a tarifa técnica prevista no contrato de concessão do transporte coletivo municipal e tem efeitos retroativos a 1º de março de 2025. O reajuste está previsto no contrato firmado com a empresa Melissatur, responsável pela operação do sistema. Com a atualização, a diferença de R$ 2,01 entre a tarifa técnica e o valor pago pelo usuário será bancada integralmente pelo município. O objetivo é evitar neste momento que o aumento chegue diretamente ao bolso do cidadão.

A administração municipal reforça que o subsídio é uma medida para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assegurando a continuidade do serviço e preservando o poder de compra dos usuários do transporte coletivo.