Feirão do Emprego oferece mais de 300 vagas em Campo Mourão

Centenas de trabalhadores que buscam oportunidades no mercado foram logo cedo nesta quarta-feira (8), na Praça São José, onde o município de Campo Mourão realiza o 2º Feirão de Emprego e Estágio. O evento, em parceria com 15 empresas, disponibiliza mais de 300 vagas em diversas áreas, além de serviços gratuitos, como testes de saúde e de embelezamento.

O Feirão é um espaço onde as empresas vão fazer entrevistas com os trabalhadores. “Temos uma ampla variedade de oportunidades para os candidatos, independentemente de sua formação e experiência”, observa o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, Eduardo Akira Azuma.

O Centro Universitário Integrado está presente no feirão para auxiliar na criação de currículos na hora, de forma personalizada e orientada. Acadêmicos de Psicologia orientam os participantes sobre como se comportar em entrevistas de emprego.

“Esse é um evento que demonstra o compromisso da administração pública em apoiar os cidadãos em busca de emprego e oferecer oportunidades reais de crescimento profissional. Aproximar candidatos e empregadores em um ambiente de networking é um dos objetivos do feirão, criando uma oportunidade para que ambas as partes possam se conhecer melhor”, ressalta o secretário.