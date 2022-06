Feirão do Emprego na Praça Central

Está sendo realizado nesta terça-feira, na praça São José, o Feirão do Emprego. A ação visa uma aproximação entre os trabalhadores que buscam uma oportunidade ou realocação no mercado de trabalho, com a classe empresarial, industrial e prestadores de serviços.

A iniciativa é do Rotary Unicampo, Faculdade Unicampo, CVale Cooperativa e apoio da Prefeitura Municipal, Agência do Trabalhador, Casa do Empreendedor, Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, além das empresas que estarão presentes.

Para o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, esta ação conjunta abre um leque de possibilidades. Por um lado, o trabalhador que busca a inserção no mercado e, por outro, o empresariado que pode conhecer as habilidades e competências do trabalhador, analisando diretamente na entrevista e não apenas pelo currículo.

“Além disso, a comunidade poderá conhecer de perto, os serviços ofertados pelas instituições que estarão presentes no evento, como por exemplo, Senai, Senac e Sesc, que divulgarão os serviços de gratuidade para os trabalhadores”, reforça Akira.

Para Rosinaldo Cardoso, Presidente do Rotary Unicampo, essa soma de esforços vai movimentar o feirão com quase 200 novas vagas de emprego efetivos e estágios, além de cadastro reserva para futuras contratações. Esse número pode ser ampliado até o dia do feirão, pela mobilização com os empresários. O feirão prossegue até as 17h.