Centro Universitário Integrado lança Hub de RH em Campo Mourão

O Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão (PR), inova mais uma vez. A partir deste semestre importantes empresas da região estão conectadas por meio de seus profissionais da área de gestão de pessoas, com a criação de um Hub de RH.

A iniciativa reserva aos profissionais convidados um espaço inovador, que reunirá periodicamente o grupo de gestores de recursos humanos para discutir ideias, propor soluções para a área e ampliar a conexão das empresas com o processo formativo dos estudantes da instituição.

A diretora de Gente, Gestão e Governança do Grupo Integrado, Carla Oliveira, ressalta que o Hub tem como objetivos conectar pessoas para inspirar boas práticas em gestão, criar parcerias estratégicas entre o meio acadêmico e empresas, fomentar a inovação em gestão de pessoas, além de promover um espaço de trocas e desenvolvimento para profissionais de RH.

“Acreditamos que os profissionais convidados para o Hub podem contribuir efetivamente com o alinhamento entre a formação dos futuros profissionais e as demandas do mercado de trabalho. Queremos ofertar cada vez mais uma educação que atenda as competências técnicas e comportamentais desejadas pelas empresas. Além dos benefícios para os estudantes, a proposta para o Hub é de uma agenda de desenvolvimento para os profissionais da região”, explica Carla.

A coordenadora de gestão de pessoas no Grupo Integrado, Renata Giovanini, comenta sobre as expectativas para o Hub: “essa iniciativa deve impactar a área de RH da região, promovendo discussões e aperfeiçoamentos sobre o tema com o objetivo de melhorar o dia a dia dos profissionais, além de promover reflexões sobre as formas de oferecer capacitação profissional”, ressalta Renata.

O Hub do Centro Universitário Integrado é composto por 12 empresas selecionadas por sua relevância na região e por terem áreas de recursos humanos bem estruturadas.

Sinergia entre universidade e empresas

Os hubs têm se popularizado como espaços de conexão entre diferentes públicos e agentes envolvidos no processo organizacional, unindo universidades, que geram conhecimento, e grandes empresas, que abrem espaço para experimentação.

A Coordenadora do Integrado Carreiras, Rosely Scheffer, explica que a inovação vai beneficiar os profissionais de RH da região e também os acadêmicos, porque possibilitará a aproximação entre a universidade e as empresas. “Os alunos terão mais oportunidades de colocação no mercado, além de networking e um excelente complemento na formação”, avalia.

Fomento ao desenvolvimento profissional

A comunidade também será beneficiada, à medida em que novas parcerias forem concretizadas e as ações do hub passarem a envolver um público maior, de forma direta ou indireta. Mais adiante, é possível até falar em mais oportunidades profissionais para a comunidade, acredita.

Rosely Scheffer observa que o próximo encontro de gestores que integram o Hub de RH ocorrerá nesta quarta-feira, dia 15 de junho. “Os assuntos a serem abordados serão sempre definidos de acordo com as necessidades trazidas pelas empresas, em consonância com as tendências e novidades do setor”.

“É um grande avanço para o segmento e a iniciativa nasceu no Integrado”, complementa Renata Giovanini.

Principais vantagens de um hub

* Inovação: o Hub pode ser um passo importante para criar novos ecossistemas de colaboração para inovação nos ambientes de trabalho e na educação.

* Networking: ambiente de proximidade aumenta ainda mais a chance de interação, discussão de novas ideias e proposta de soluções cada vez melhores para a área.

* Desenvolvimento: empresas e profissionais crescem com as conexões e agendas criadas para o aprimoramento profissional.

Participam do Hub de RH organizado pelo Centro Universitário Integrado as seguintes empresas convidadas: A. J. Rorato, Amafil, Beontag, Grupo Integrado, Coamo, Cristofoli, Paraná Supermercados, Pinduca, Santa Casa, Saubern, Seara, Unimed, VRI.