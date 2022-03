Codecam apresenta atualização no mercado de trabalho em CM

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAMdivulgou nesta sexta (11/03), o Boletim da Movimentação do Mercado de Trabalho de Campo Mourão. E os números são positivos, a cidade teve um crescimento de 182,4% em janeiro de 2022, comparado com a última atualização, em dezembro de 2021.

Os dados atualizados são doNovo Caged– Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que apontou em janeiro, saldo de 103 postos de trabalho. O saldo é resultante de 1.030 admissões e 927 desligamentos, conforme ilustrado no gráfico abaixo:

Em análise de setores econômicos, o boletim aponta que, o setor que mais empregou foi o setor de serviços (82 novos postos de trabalho), seguido do setor deconstrução (43 novos postos de trabalho), setor de indústria (28 novos postos de trabalho) e setor de agropecuária (8 novos postos de trabalho). Jáo setor de comércio, apresentou saldo negativo de empregos neste mês.

Quantoas atividades econômicas com maiores saldos de empregos formais em janeiro/2022, destacam-se as seguintes: fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente (27 novos postos de trabalho), construção de edifícios (21 novos postos de trabalho) e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (21 novos postos de trabalho).

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pela secretaria executiva do CODECAM em parceria com a Secretaria de inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – SEIDEC. A equipe é composta pela Economista Prof. Dra. Jackeline Favro, com suporte das estagiárias Layany Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR) e Luciana Moreira (acadêmica de Direito – Integrado) e pelo Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Rosinaldo Nunes Cardoso.