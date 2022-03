Com covid-19 sob controle, CM libera eventos em quaisquer espaços

Com o avanço da vacinação, a redução do número de casos positivados de Covid-19, bem como a ocupação de leitos hospitalares, a administração municipal de Campo Mourão decidiu flexibilizar as exigências para realização de eventos. Novo decreto a ser publicado nesta sexta-feira (11) permite eventos em quaisquer espaços.

A participação nos eventos em locais fechados fica condicionada à apresentação de esquema vacinal completo da Covid-19 ou teste negativo realizado até 48 horas antes do evento (exame RT-PCR ou antígeno para detecção da COVID-19). Caberá ao organizador do evento a coleta dos documentos exigidos.

Para a validação das novas normas foi alterado dispositivo do Decreto nº 9.116, de 10 de agosto de 2021, relacionado a medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.