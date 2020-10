CM tem mais um mês com saldo positivo de emprego

O município de Campo Mourão registrou saldo de positivo de 114 empregos no mês de agosto. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério da Economia.

Conforme o relatório, foram 769 contratações e 655 demissões no período. Vale ressaltar que foi o terceiro mês seguido “superávit” no município. No acumulado do ano, o saldo é positivo, de 21 empregos.

De janeiro a agosto, os números foram os seguintes: janeiro: 135; fevereiro: 126; março: -5; abril: -382; maio: -219; junho: 44; Julho: 156 e agosto: 114. O quadro revela que durante o pico da pandemia do novo coronavírus, de março a maio, os números foram negativos.

PARANÁ

O Paraná também apresentou saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada nos últimos três meses. Entre admissões e demissões, o Estado conseguiu abrir 17.061 postos de trabalho em agosto, o que representa aumento de 93% em relação a julho (com 8.833 vagas).

É o melhor desempenho desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março, e o quarto resultado entre todas as unidades da federação, atrás apenas de São Paulo (64.552), Minas Gerais (28.339) e Santa Catarina (18.375).

Agência Estadual de Notícias