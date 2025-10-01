CM tem mais MEIs ativos e arrecadação recorde em declarações anuais

Campo Mourão vive um momento de crescimento no número de Microempreendedores Individuais (MEIs), movimento que vem fortalecendo a economia local e criando novas oportunidades. Em 2024, o município registrou 751 novas formalizações, e até agosto de 2025 já contabiliza 599 aberturas de MEIs, confirmando a tendência de alta.

Além de garantir um CNPJ e possibilitar a emissão de notas fiscais, o enquadramento como MEI oferece acesso a linhas de crédito especiais e proteção previdenciária, assegurando benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.

Esse avanço também se reflete na regularização dos negócios. Em 2024, 2.756 MEIs realizaram a Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI), somando R$ 77,09 milhões. Em 2025, até agosto, já foram 2.802 declarações, um aumento de aproximadamente 1,6% em relação ao total do ano anterior, com faturamento declarado de R$ 99,5 milhões, crescimento de quase 29%.

A coordenadora da Casa do Empreendedor de Campo Mourão, Francielle Pareja, destaca a importância do cumprimento desta obrigação fiscal. “A Declaração Anual do MEI é muito mais do que um requisito legal. Ela garante a continuidade dos benefícios previdenciários e evita problemas como multas ou a suspensão do CNPJ. É fundamental que os empreendedores não deixem para a última hora e procurem a Casa do Empreendedor para orientações, caso precisem”, afirma.

“A declaração é simples, gratuita e pode ser feita pela internet ou presencialmente na Casa do Empreendedor”, ressalta a coordenadora de atendimento, Patrícia Mezari Lopes. O prazo para envio em 2025 se encerra em maio. Para sanar dúvidas ou obter mais informações, os microempreendedores também podem entrar em contato pelo WhatsApp (44) 98405-0663.

A formalização e a regularização do MEI contribuem para o fortalecimento da economia local, aumentam a arrecadação de impostos e asseguram aos empreendedores de Campo Mourão acesso a todos os direitos previstos em lei.