Campo Mourão fecha agosto com saldo positivo de empregos formais

De acordo com boletim elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN), em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CODECAM), com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o município encerrou o mês de agosto com resultado positivo na geração de empregos. Foram 1.294 admissões e 1.233 desligamentos, o que representa um saldo de 61 novos postos de trabalho formais.

Na análise por setores, o Comércio liderou a criação de vagas, responsável por 44 novos empregos. Em seguida, aparecem os Serviços, com saldo de 22 postos de trabalho, e a Indústria, que contribuiu com 7 vagas formais. Já a Construção Civil apresentou desempenho negativo, com desligamentos superiores às admissões.

Entre as atividades econômicas específicas, destacaram-se: Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Doméstico não Especificados Anteriormente (+38 vagas); Clubes Sociais, Esportivos e Similares (+19 vagas); Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares (+19 vagas).

Entre os fatores que podem ter contribuído para o desempenho positivo do comércio em agosto está a Edição de Inverno do Festival Campo Mourão no Prato, que se consolidou como um dos principais eventos gastronômicos e turísticos da região. Nesta edição, foram vendidos 40.471 pratos, resultando em um faturamento direto de R$ 1.210.082,90. As vendas adicionais, como bebidas, sobremesas e serviços extras, chegaram a R$ 2.589.840,90, movimentando no total R$ 2.595.692,40. O festival pode ter fortalecido a cadeia produtiva da alimentação fora do lar, aumentando o fluxo de clientes em bares, lanchonetes e restaurantes, além de possivelmente aquecer setores complementares, como o comércio varejista.

Outros eventos realizados no mês em análise, como a Feira de Aviação Agroairshow, os Jogos de Aventura e Natureza – Festival de Inverno, encerrados com o Rally Centro-Oeste, e a Mostra de Dança 2025, também podem ter ampliado a circulação de visitantes e dinamizado setores como serviços e turismo.

Da mesma forma, o Dia dos Pais, tradicional data de aquecimento do varejo, pode ter impulsionado as vendas e estimulado novas contratações temporárias no comércio. Essas movimentações sugerem fatores que podem ter influenciado o resultado positivo registrado em agosto.

O boletim elaborado pelo IPPLAN – Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão traz mensalmente uma análise detalhada do comportamento do mercado de trabalho local, permitindo compreender tendências e possíveis fatores que influenciam a geração de empregos. Essa prática está alinhada à estratégia do município de avançar na consolidação do conceito de cidade inteligente, em que o uso de dados e indicadores orienta decisões de planejamento, desenvolvimento econômico e políticas públicas mais eficazes.