CM se mantém entre as cidades que mais geraram empregos no Paraná

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC) apresentaram hoje, quinta-feira (02), os mais recentes dados sobre o mercado de trabalho local em seu boletim mensal.

Os números divulgados são oriundos do Ministério da Economia, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Novo Caged, referentes ao mês de março de 2024. Durante esse período, Campo Mourão registrou um saldo positivo de 185 novos postos de trabalho, resultado de 1.392 admissões e 1.207 desligamentos.

Esse desempenho projeta Campo Mourão em quinto lugar entre as cidades de médio porte do estado que mais geraram empregos em março no estado do Paraná.

Fonte:NovoCaged(2024).

Destaca-se que, mais uma vez, o saldo positivo de empregos foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, responsável pela criação de 153 novas oportunidades, seguido pela indústria, com 39, e o comércio, com 17.

Para o Diretor da SEIDEC, Prof. Rosinaldo Cardoso, a geração de empregos na prestação de serviços desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico local. Em primeiro lugar, o setor de serviços geralmente abrange uma ampla gama de atividades.

Como resultado, a diversificação desse setor contribui para a resiliência econômica, tornando a região menos dependente de setores específicos. Além disso, a prestação de serviços muitas vezes requer uma força de trabalho altamente qualificada e especializada. Isso pode impulsionar a educação e o treinamento profissional na área, elevando o nível de habilidades das pessoas e aumentando sua empregabilidade não apenas no setor de serviços, mas também em outros setores da economia.

A criação de empregos na prestação de serviços também pode estimular o crescimento de pequenas e médias empresas, pois muitos serviços são oferecidos por empreendedores locais. Isso fomenta o empreendedorismo, a inovação e a competição saudável no mercado, promovendo um ambiente de negócios dinâmico e vibrante.

Além disso, a expansão do setor de serviços geralmente está associada a um aumento na demanda por bens e serviços complementares, como transporte, alimentação e comércio local. Isso pode impulsionar outros setores da economia, criando um efeito multiplicador que beneficia toda a cidade.

Portanto, a geração de empregos na prestação de serviços não só fortalece a economia local, mas também contribui para o crescimento sustentável, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. Investimentos nesse setor devem ser incentivados e apoiados como parte de uma estratégia abrangente de desenvolvimento econômico, ressalta o Diretor.

Entretanto, é importante notar que no setor da construção e agropecuária, as demissões superaram as admissões neste mês, conforme evidenciado no gráfico abaixo. Fonte: Novo Caged (2024).

No mês de março, destacaram-se as seguintes atividades na contribuição para a geração de empregos em Campo Mourão: Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônico, que registrou a criação de 48 novos postos de trabalho, seguida pela Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado para Uso Comercial e de Escritório, com 42 novas contratações, e Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, que gerou 32 empregos adicionais.

Este relatório sobre empregabilidade foi elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão em colaboração com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. A equipe responsável pela análise é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro, com o suporte da estagiária Carla Victoria da Luz e do Diretor da SEIDEC, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.