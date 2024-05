Campo Mourão inaugura o Data Center mais seguro do Paraná

A prefeitura de Campo Mourão inaugurou nesta quinta-feira (2), o data center (centro de dados), certificado como o mais seguro do Paraná. O equipamento, montado em um conteiner, possui tecnologia de ponta e dentro das características propostas. O investimento é de cerca de R$ 2 milhões.

O Data Center Out Door é um centro de dados onde são guardados os equipamentos que armazenam e processam informações do município, de todas as secretarias. O empresário Eduardo Ramos Silveira, da empresa responsável pela instalação, explicou que ele é protegido em níveis máximos de segurança contra incêndio, inundação, vandalismo e arrombamento.

O novo equipamento já tem despertado interesse de outros municípios, que enviaram representantes a Campo Mourão para conhecer o funcionamento. O Data Center conta com dois geradores de energia a diesel que garantem o funcionamento de energia e internet por pelo menos dois dias.

A inauguração contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, dos vereadores Bina Teixeira, Miltinho do Cidade Nova, do gerente de TI do município, Fábio Cesar do Carmo e Silva, da secretária municipal de Administração, Maria José, do coordenador geral, Francisco Pequito e servidores municipais.