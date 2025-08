CM registrou saldo positivo na geração de empregos em junho

O município de Campo Mourão encerrou o mês de junho de 2025 com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Segundo boletim elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN), em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CODECAM), com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram registradas 1.179 admissões e 1.151 desligamentos, resultando na criação de 28 novos postos formais de trabalho.

O levantamento revela que a maior parte dos trabalhadores contratados no mês possui ensino médio completo, representando 64% do total de admissões. Além disso, 11% dos admitidos têm ensino superior completo e 8% possuem ensino superior incompleto. A faixa etária predominante entre os contratados é de 18 a 24 anos (30%), seguida pelos grupos de 30 a 39 anos (25%) e de 25 a 29 anos (18%).

Na análise por setores econômicos, o comércio liderou a geração de empregos em junho, com saldo positivo de 31 vagas. Em seguida aparecem a indústria, com 16 novos postos, e o setor de serviços, com 11. Já os setores da construção civil e da agropecuária registraram desempenho negativo, com mais desligamentos do que admissões no período.

Os dados reforçam o dinamismo do mercado de trabalho local e servem de subsídio para ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da economia e à ampliação das oportunidades de emprego em Campo Mourão.

Entre as atividades econômicas específicas que mais impulsionaram o saldo positivo de junho, destacam-se a fabricação de estruturas metálicas, responsável por 22 novos postos de trabalho; e as atividades de atendimento hospitalar (exceto pronto-socorro e unidades de urgência), que geraram 19 vagas formais. A administração pública também contribuiu com saldo de 13 vagas, enquanto o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, como minimercados, mercearias e armazéns, somou 11 novas contratações.

Outras áreas com desempenho relevante foram os serviços combinados de escritório e apoio administrativo (9 vagas); o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; e a fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (exceto para irrigação), ambas com saldo de 8 vagas cada. Completam a lista o comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente e os serviços de estacionamento de veículos, com 7 vagas cada.

O saldo positivo na geração de empregos em Campo Mourão no mês de junho evidencia o dinamismo de setores como comércio, indústria e serviços, que seguem sendo os principais motores da economia local. O desempenho desses segmentos mostra não apenas a capacidade de absorção da mão de obra, mas também a importância da diversificação produtiva no município.

Quanto ao perfil dos trabalhadores admitidos, observa-se a predominância de vagas operacionais e de nível técnico, o que reforça a necessidade de qualificação voltada às demandas reais do mercado. Os dados do boletim demonstram que a estratégia de estímulo à pluralidade de atividades econômicas tem sido fundamental para manter o equilíbrio e a resiliência do mercado de trabalho formal em Campo Mourão.

O boletim de acompanhamento do emprego formal é publicado mensalmente sob coordenação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), com análise técnica do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN). A iniciativa visa monitorar o comportamento do mercado de trabalho local e subsidiar políticas públicas e estratégias de desenvolvimento econômico com base em dados atualizados e confiáveis.