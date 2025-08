“Finanças Pessoais” foi tema de curso do Sicredi/Acicam Mulher

Um novo módulo do programa Mulher Empreendedora Sicredi, desenvolvido em parceria com a Acicam Mulher, teve início na noite de segunda-feira (5/8), em Campo Mourão. O primeiro curso ministrado na nova etapa da ação de capacitação foi sobre “Finanças Pessoais” e o treinamento foi realizado nas dependências da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

Recentemente aconteceu o encerramento do primeiro módulo do programa, inclusive com a entrega de certificados às participantes em evento realizado no Manday Pizza Bar. O novo módulo tem a participação de 25 empreendedoras e gestoras de negócios: as 15 participantes que concluíram o primeiro módulo e 10 novas participantes.

O PROGRAMA

O programa “Mulher Empreendedora” visa fortalecer o empreendedorismo feminino através de capacitação, orientação estratégica e soluções financeiras personalizadas. É oferecida uma jornada de desenvolvimento voltada para mulheres, com foco em capacitação, conexões estratégicas e fortalecimento da atuação feminina.

Nas capacitações são apresentadas ferramentas e conhecimentos para mulheres empreendedoras desenvolverem seus negócios, além de orientação estratégica para a tomada de decisões e ainda para a execução do planejamento dos negócios. Também são

Tratadas de soluções financeiras, com o oferecimento de acesso a crédito e outros serviços financeiros personalizados.

O programa ainda incentiva o protagonismo e a liderança feminina no mundo dos negócios, fomentando também o crescimento sustentável, através do desenvolvimento econômico e social das comunidades.