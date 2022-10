CM está entre as cidades que mais geraram empregos em 2022

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram nesta quarta-feira (26), o boletim mensal do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados divulgados, são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de setembro de 2022.

Com a nova atualização, o município apresenta um saldo acumulado de janeiro a setembro de 2022 de 1.415 novos postos de trabalho. O setor de serviço foi o que mais contribuiu para a geração de empregos, 638 no total, seguido da indústria (345 novos postos de trabalho), comércio (290 novos postos de trabalho), construção (72 novos postos de trabalho) e agropecuária (70 novos postos de trabalho).

Com esse resultado, Campo Mourão já possui até o mês de setembro, um saldo de empregos maior do que todo ano de 2021. Fato que projeta o município entre as cidades com até 100 mil habitantes que mais empregaram em 2022 no Paraná. Nesta classificação, Campo Mourão está em quarto lugar no estado.

Além disso, Campo Mourão permanece pelo nono mês consecutivo com saldo positivo de empregos. Foi registrado no município o saldo de 85novos postos de trabalho, resultante de 1.047 admissões e 962 desligamentos.

Vale apontar ainda que, ao observar o perfil dos novos empregados contratados em Campo Mourão, dos 85 novos postos de trabalho, 42 são compostos por homens e 43 por mulheres, verificou-se também que 41% dos empregados possuem de 18 a 24 anos.

Outro fato relevante sobre a geração de empregos, é a manutenção consecutiva impulsionada principalmente pelo setor de serviços, que gerou 39 novos postos de trabalho no mês de setembro, seguido da indústria (31).

Para o Diretor da SEIDEC, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso, a geração de empregos no setor de serviços, pode ser fruto do estímulo e apoio do município, tantos aos MEI’s – Micro Empreendedor Individual, como para as startups, que estão em ascensão em Campo Mourão.

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceria com Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC.

A Equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro e pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.