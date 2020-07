Carteira de Trabalho Digital encerra emissão na Acicam

Com a recente implantação da Carteira de Trabalho Digital pelo governo federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) deixou de emitir o documento físico. Porém, a entidade empresarial mantém atendimento aos interessados para orientar e tirar dúvidas relacionadas ao fim da antiga Carteira de Trabalho (em papel) e ao novo documento digital.

A Acicam implantou o serviço de emissão de Carteira de Trabalho em junho do ano passado, através de convênio firmado com a prefeitura local, para atender a demanda por parte da comunidade. Isso porque o posto do Ministério do Trabalho existente na cidade ora estava fechado em razão de férias ou licença do único funcionário, ora por falta de material de expediente ou até problemas nos equipamento de informática.

Através da parceria que a Acicam firmou com o Município foram emitidas 2.350 carteiras de trabalho. Orientações sobre o documento agora digital podem ser obtidas através do telefone 3518-8012.

CARTEIRA DIGITAL

A Carteira de Trabalho Digital é um documento totalmente eletrônico e equivale 100 por cento a antiga Carteira de Trabalho e Previdência Social (em papel). Com a inovação busca-se assegurar facilidades para os empregadores e trabalhadores, com redução da burocracia e custos.

Agora, ao ser contratado, o funcionário informa o número do seu CPF ao empregador, que fará o registro de forma totalmente digital, através do eSocial. Através dessa plataforma, as empresas e micro empreendedores não precisam mais fazer anotações na Carteira de Trabalho física, nem mesmo preencher a carteira digital. Basta lançar as informações no sistema do eSocial, que elas são automaticamente migradas para a carteira digital do trabalhador.

Através do site www.servicos.mte.gov.br, os interessados têm acesso ao passo a passo para a emissão do documento. Também está disponível aos cidadãos através de aplicativo para celular nas versões iOS e Android e Web. Quem já tem cadastro no sistema acesso.gov.br basta usar seu login e senha de acesso no App Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.

VANTAGENS

A novidade traz inicialmente como benefícios a agilidade na solicitação do documento, acesso à informação de qualificação civil e de contratos de trabalho através da integração de diversos bancos de dados do governo federal.

O objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores que terão o documento à mão sempre que precisarem fazer uma consulta. Todas as experiências profissionais formais estarão no aplicativo. Outros beneficios esperados com a Carteira de Trabalho Digital: maior aproveitamento das vagas disponíveis, reduzindo o tempo médio de atendimento; agilidade no acesso às informações trabalhistas consolidadas em um único ambiente, possibilitando ao trabalhador fiscalizar seus vínculos trabalhistas; integração das bases de dados do Ministério da Economia.