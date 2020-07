Primeiro ofertado na cidade, curso de Psicologia da Unicampo completa 10 anos

Em uma década de funcionamento, o curso de Psicologia ofertado pela Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, já graduou centenas de profissionais que atuam em clínicas, empresas, escolas, no poder público e em várias outras áreas. O campo de atuação do psicólogo é bastante vasto e a demanda por esses profissionais é cada vez maior, tanto nos grandes centros como em cidades do interior.

A Unicampo foi a primeira faculdade de Campo Mourão e da região a ofertar o curso, que foi reconhecido com nota 4 pelo Ministério da Educação (em uma escala que vai de 1 a 5). Em 2017, o órgão federal renovou o reconhecimento do curso mantido pela Instituição de Ensino Superior, depois de avaliar uma série de quesitos relacionados à qualidade do ensino e a estrutura ofertada.

A coordenadora do curso de Psicologia da Unicampo, professora Annamaria Coelho de Castilho, ressalta a dupla comemoração: o transcurso do 10º aniversário de implantação do curso e o êxito profissional alcançado pelos seus egressos. Afinal, psicólogos formados pela instituição atuam em vários órgãos públicos depois de aprovados em concursos, enquanto outros trabalham em renomadas empresas não apenas de Campo Mourão e da região, mas também de outros centros. “É gratificante saber do sucesso alcançado pelos psicólogos formados pela Unicampo, que mantém um quadro de docentes qualificados, desenvolve atividades inovadoras que contribuem sobremaneira com a formação dos futuros profissionais e desfruta de excelente conceito na cidade, na região e em outros centros”, acentua a coordenadora.

Os casos de sucesso são muitos nestes 10 anos. Um egresso do curso, oriundo da vizinha cidade de Iretama, deu continuidade aos estudos e depois de concluir o Mestrado está agora iniciando o doutorado. Outra psicóloga formada pela Unicampo concluiu o mestrado e agora é docente na Instituição. Annamaria Castilho revela que é grande a procura por egressos da Instituição.

O CURSO

A Unicampo disponibiliza 40 vagas a cada vestibular do curso de Psicologia, que tem cinco anos de duração (10 períodos). Ministrado no período noturno, possibilita a realização de estágio durante o dia. É ofertada formação teórica e prática, moderna e dinâmica, que proporciona ao aluno condições privilegiadas reais de inserção no mercado de trabalho com o que há de excelência em pensamento e visão social.

Essa formação diferenciada assegura aos egressos a capacidade de diversas atividades em áreas tradicionais e emergentes de atuação do psicólogo. Com a preocupação em inserir o aluno no mercado, a Unicampo pratica a política de facilitar esta inserção por meio de convênios com várias empresas e profissionais, propiciando aos alunos sua entrada no mercado de trabalho ainda durante o curso.

O Psicólogo pode atuar no campo da saúde mental em nível de prevenção e intervenção em hospitais, clínicas, consultórios e empresas. Pode também atuar no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho no setor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, realizando análises de clima organizacional, treinamentos e intervenções psicológicas nos mais diversos tipos de organização. Tem ainda a possibilidade de escolher como ênfase da sua formação a psicologia escolar, na qual a atuação do psicólogo nas instituições educativas baseia-se na perspectiva de promover a saúde, devendo ser ele um interlocutor atento, na postura de agente de mudanças. Também pode atuar em áreas emergentes da Psicologia, como Psicologia do Esporte, Psicologia Jurídica, Neuropsicologia, Psicologia Ambiental e outros.

No mundo atual, a atuação do psicólogo é cada vez mais requisitada.

UNICLINICA

O curso de Psicologia da Unicampo mantém a Uniclínica – Unidade de Serviço Escola da Faculdade Unicampo, que proporciona parte da formação profissional aos acadêmicos, ao mesmo tempo em que presta atendimento à comunidade em geral.

O atendimento ao público é realizado por profissionais (professores especializados em várias áreas da psicologia) e pelos acadêmicos dos últimos anos do curso, sob orientação e supervisão dos psicólogos mestres e especialistas da Unicampo credenciados junto ao CRP (Conselho Regional de Psicologia).

Dentre os serviços prestados à comunidade estão a psicoterapia individual para o público infantil, adolescente, casal, família, idoso, o tratamento psicológico da depressão e ansiedade, a hiperatividade, a orientação profissional, a avaliação psicológica, e cursos e treinamentos, recrutamento e seleção, entre outros atendimentos.

Para pessoas com renda de até dois salários mínimos, o atendimento é gratuito.