Pauta de eventos e parcerias marcou a reunião da Acicam

Com a presença de grande número de empresários, lideranças da comunidade e autoridades, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou na noite desta quarta-feira (30/8) a sua reunião mensal ordinária. O encontro teve como convidado especial o pastor Márcio Roberto Lopes de Carvalho, que fez uma apresentação sobre a atuação do Colégio Adventista de Campo Mourão, que tem sido parceiro da entidade empresarial em várias ações.

Como já é tradição, a reunião foi aberta com a apresentação dos novos associados da Acicam. O segundo tesoureiro, Valério Dell Est Pereira, enumerou os novos associados e anunciou que a entidade agora tem 1.169 empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços filiadas.

Na sequência, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, discorreu sobre a realização da terceira edição da campanha promocional “Três Amores”. Destacou a participação recorde de aproximadamente 180 empresas e destacou a premiação oferecida aos consumidores pelas empresas participantes no Dia das Mães, no Dia dos Namorados e no Dia dos Pais. Também falou sobre a principal novidade introduzida na campanha “Três Amores/2023”: o Baú do Tesouro.

A reunião prosseguiu com uma explanação sobre a sétima edição do EmpreendWeek, que vai acontecer de 3 a 6 de outubro próximo. Em seguida, a presidente do Conjove-Acicam, Kamila Walter, juntamente com o ex-presidente Valério Dell Est Pereira, apresentaram um balanço do Encontro Paranaense de Jovens Empresários (EPJE), que Campo Mourão sediou no início deste mês. Cerca de 180 empreendedores nos mais diversos ramos de atividades, que comandam negócios de todos os portes, oriundos de 26 municípios de diversas regiões do Estado, participaram do evento.

A pauta incluiu ainda a participação do secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, que inicialmente explanou sobre os resultados positivos alcançados com a recente realização do evento “Campo Mourão no Prato – Edição de Inverno”. Em seguida falou sobre a realização, nesta sexta-feira e sábado, em Campo Mourão, da 1ª Feira de Aviação e Tecnologia Agrícolas. Uma vasta e diversificada programação será desenvolvida no evento inédito na cidade.

No encerramento da reunião, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, relatou algumas das ações e participações da entidade ao longo das últimas semanas, dando ênfase às parcerias para a realização de promoções que projetam a cidade e fomentam a economia local.

Já o pastor Márcio Roberto Lopes de Carvalho falou sobre a atuação do Colégio Adventista de Campo Mourão.