Acicam divulga ganhadores de prêmios do Dia dos Pais

Os nomes dos consumidores contemplados com prêmios na promoção do Dia dos Pais foram divulgados na manhã desta quinta-feira (28/8) pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Foi a terceira etapa da campanha “Acicam Premiada” e no sorteio – realizado através da Loteria Federal – concorreram 95.068 cupons cadastrados.

As ganhadoras das duas churrasqueiras Pit Smoker (marca Deretti) foram Danielly Canapini e Jeniffer Cidade, com compras realizadas no Supermercado Carreira e no Mercado Cavalcante, respectivamente. Com as diárias no resort Águas de Jurema foram contempladas Camila de Almeida Rocha (Lojas Campo Belo) e Rivalda dos Santos (Mac Bispo Confecções).

Também foram sorteados cinco vale compras no valor de R$ 1.000,00 cada. Os ganhadores foram: Jonathan da Silva (Supermercado Condor), Rosalina Polido (Supermercado Carreira), Edson Gonçalves (Fio da Navalha), João Machado (Móveis São Carlos) e Gisely Abrão (OCXO Implantes).

MAIS PRÊMIOS

No próximo dia 6 de setembro será realizado o quarto e último sorteio da campanha Acicam Prêmios. O encerramento da promoção será com o sorteio de dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e cinco vale compras de R$ 3 mil cada. Estarão concorrendo todos os cupons preenchidos nas três datas especiais contempladas pela promoção “Acicam Premiada”: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto).

A promoção da Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.