Campo Mourão lidera geração de empregos na região, aponta Caged

Campo Mourão mais uma vez confirma sua força econômica e protagonismo regional. Segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho, o município encerrou os primeiros nove meses do ano com saldo positivo de 447 empregos formais, garantindo o primeiro lugar entre os 25 municípios da região.

Em segundo lugar aparece Terra Boa, com saldo de 289 vagas, seguida de Goioerê, com 179.

Para o Secretário Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, o resultado reflete a soma de esforços da administração municipal e do setor produtivo.

“Campo Mourão tem se destacado pela diversificação da economia e pelas condições favoráveis para o empreendedorismo. Temos trabalhado em parceria com as empresas locais, apoiando a inovação, a qualificação de mão de obra e a atração de novos investimentos. Esse saldo positivo é o reflexo de um ambiente econômico saudável e em constante crescimento”, destacou o secretário.

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, tem implementado políticas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo, incentivo à abertura de novos negócios e apoio a micro e pequenas empresas — fatores que têm contribuído diretamente para o crescimento sustentável do emprego e renda no município.

Ranking regional do emprego (Janeiro a Setembro de 2025)

1º Campo Mourão – 447

2º Terra Boa – 289

3º Goioerê – 179

4º Ubiratã – 166

5º Araruna – 140

(Fonte: Novo Caged / Ministério do Trabalho)