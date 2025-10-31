Procon divulga pesquisa mensal de preços do gás de cozinha e combustíveis em Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão divulgou nesta sexta-feira (31) os resultados das pesquisas de preços realizadas em postos de combustíveis e revendas de gás de cozinha do município. O levantamento tem como objetivo oferecer transparência ao consumidor e possibilitar a comparação de valores antes da compra. Os relatórios completos estão disponíveis na página do Procon no Portal da Prefeitura e podem ser acessados por meio dos links: https://bit.ly/47APkQn e https://bit.ly/48QPCVs

Na pesquisa de combustíveis, realizada em 17 estabelecimentos, foram avaliados os preços do etanol, gasolina comum, gasolina aditivada, diesel S500 e diesel S10. Os valores são referentes ao pagamento à vista, sem considerar programas de fidelidade ou descontos específicos de cada posto.

Os resultados apontaram significativa variação entre os estabelecimentos. O etanol apresentou oscilação de até 12%, com preços entre R$ 3,84 e R$ 4,29. Já a gasolina comum variou 13%, custando de R$ 5,65 a R$ 6,39. A gasolina aditivada registrou a maior diferença percentual, 15%, com preços entre R$ 5,65 e R$ 6,49. No caso do diesel S500, a variação foi de 13%, indo de R$ 5,59 a R$ 6,29. O diesel S10 oscilou 12%, com valores entre R$ 5,69 e R$ 6,39.

Já na pesquisa do gás de cozinha (botijão de 13kg), realizada em 26 pontos de venda, os preços variaram tanto para entrega quanto para retirada no local. Na entrega, os valores ficaram entre R$ 110,00 e R$ 122,00, uma diferença de 10,9%. Para retirada, a variação foi ainda maior, 22%, com preços que vão de R$ 99,90 a R$ 122,00. O preço médio encontrado foi de R$ 117,56 na entrega e R$ 109,96 na retirada.