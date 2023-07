Vaca Atolada movimenta Boa Esperança neste domingo

Neste domingo o município de Boa Esperança serve o seu tradicional prato típico, ‘Vaca Atolada’, a partir das 11 horas, no Clube Recreativo da cidade. A iguaria atrai muita gente da cidade e região, tanto que os convites se esgotaram rapidamente.

A programação da festa, além do almoço, inclui shows artísticos com Matheus & Kauan e Grupo Somos todos Iguais. O prato típico da cidade é um dos mais atrativos da região, preparado com cerca de 17 ervas diferentes inclusos na receita.

Quem adquire o convite, não só almoça, como pode se servir também durante a tarde, pois a Vaca Atolada é servido até que toda a comida se esgote.