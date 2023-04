Santuário Santa Rita de Cássia realiza festa em Barbosa Ferraz

O Santuário Santa Rita de Cássia, de Barbosa Ferraz, estará realizando a Festa Anual do Santuário neste final de semana. O evento, considerado a maior festa religiosa do Paraná, acontece neste sábado e domingo, com expectativa de reunir um grande público de toda a região.

A programação será aberta amanhã, às 19 horas com missa no Santuário Santa Rita de Cássia e, às 20h30, o tradicional show de prêmios. As cartelas estão à venda a R$ 10,00 na secretaria paroquial.

Quem adquire a cartela concorre a seis prêmios: 1º – TV 43 polegadas; 2º – 1 celular; 3º – R$ 1.000,00; 4º – R$ 1.000,00; 5º –Jogo de sofá; e 6º – lavadora de roupas além de diversos prêmios no chorinho.

Já no domingo, 30, a programação inicia às 9 horas com a Santa Missa. Às 11h haverá almoço com churrasco. Após o almoço, às 14h30, terá leilão de gado geral.

A renda arrecadada com a festa será revertida para obras de construção na paróquia e a outra parte ao Lar dos Velhinhos, Apae e Conselho de Segurança. De acordo com a secretária paroquial do Santuário, Rosilva de Sanches, pessoas de toda a região e até de outros estados são esperadas para a festa.

Mais informações sobre a festa, reserva e valores do convite para o almoço, podem ser obtidas na secretaria paroquial, pelo telefone (44) 3275 1430.

Com informações: blogdoadrialdoframantino