Agência do Trabalhador oferece curso profissionalizante gratuito

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de “Programador de Sistemas”. A capacitação, realizada em parceria com o Senac, por meio do programa “Mais qualificação” da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), é gratuita e destinada a pessoas a partir de 16 anos, cursando a partir do 1º ano do ensino médio.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador, que fica na Avenida Irmãos Pereira, 1451 ou ligar para (44) 3201-2261. O prazo para inscrição termina no dia 20/08 e são ofertadas 20 vagas para as aulas que serão realizadas de 23/08 a 30/11/23, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.

No curso, que tem carga horária de 200 horas, os participantes vão aprender a desenvolver sistemas para diferentes aplicações utilizando as metodologias e tecnologias reconhecidas pelo mercado, com

com práticas de especificação, teste e implantação.

De acordo com a gerente da Agência do Trabalhador, Janaína Meneguetti, em breve serão abertas inscrições para os cursos gratuitos de recepcionista em serviços de saúde, chocolates e doces à base de chocolate, comunicação assertiva e hambúrguer gourmet. Mais informações sobre os cursos profissionalizantes serão divulgadas no perfil @agenciadotrabalhadorcm, no Instagram.