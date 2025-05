5.º melhor do País: Paraná gerou 60,7 mil empregos de janeiro a março de 2025

O Paraná registrou saldo positivo na geração de vagas de emprego no acumulado de 2025, entre janeiro e março de 2025. Com o 5.º melhor resultado do País, foram 60.757 postos de trabalho abertos no primeiro trimestre do ano. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O saldo paranaense de 60.757 é resultado da diferença entre as 571.966 admissões e 511.209 desligamentos no acumulado do primeiro trimestre. À frente do Paraná estão São Paulo (209.656), Minas Gerais (75.896), Rio Grande do Sul (66.490) e Santa Catarina (63.591). Quando comparado com Goiás, 6.º resultado do Brasil, a diferença em relação ao Paraná é de quase 20 mil vagas a menos, com o estado do Centro-Oeste criando 41.125 vagas no mesmo período.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, entre abril de 2024 e março deste ano, o saldo paranaense é o 3.º melhor do Brasil, com 118.038 postos de trabalho abertos nesse período. Nesse recorte, apenas São Paulo (453.496) e Minas Gerais (126.594), estados bem mais populosos, aparecem à frente do Paraná. Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia aparecem na sequência.

No mês de março, o Estado também registrou um dos melhores resultados do País na geração de novos empregos, em 5.752 vagas criadas de um total de 71.576 em todo o Brasil. Isso representa 8% de todos os postos de trabalho criados pelos 26 estados e o Distrito Federal, índice muito próximo de Goiás, em 5º lugar, com 6.340 vagas criadas e participação de 8,8%.

“O Paraná segue se consolidando como um dos estados que mais geram empregos no Brasil, fruto de um trabalho sério, de políticas públicas eficientes e do esforço conjunto entre Governo do Estado, setor produtivo e trabalhadores”, destacou o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo. “Estamos no caminho certo e vamos continuar avançando, com mais oportunidades, qualificação e desenvolvimento para todos os paranaenses.”

SETORES

O Caged também traz dados dos setores que mais empregaram no acumulado de 2025, todos com índices positivos. O destaque fica para o setor de Serviços, com 33.311 vagas abertas entre janeiro e março, seguido pela Indústria, com 15.613; Construção, com 6.663; Comércio, com 3.391; e Agropecuária, com 1.779.

MUNICÍPIOS

Dos 399 municípios paranaenses, 320 registraram dados positivos ou estáveis na geração de empregos no acumulado de janeiro a março de 2025, cerca de 80,2% do Estado. Outros 79 tiveram saldo negativo, representando apenas 19,8%. Os destaques ficam para Curitiba (15.143), Londrina (3.564), Maringá (3.174), Toledo (2.933), Cascavel (2.493), São José dos Pinhais (1.970), Araucária (1.602), Pinhais (1.150), Arapongas (1.112) e Ponta Grossa (985).

BRASIL

No País, foram abertos 654.503 postos de trabalho formais no acumulado do ano de 2025. O setor que mais contratou no Brasil foi o de Serviços, com a criação de 362.866 vagas, seguido da Indústria (153.868) e Construção Civil (100.371). No mês de março, foram 71.576 novos postos de trabalho.

