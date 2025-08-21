3º Feirão do Primeiro Emprego e Estágio reúne centenas de candidatos em CM

A estudante de Engenharia Química da UTFPR Campo Mourão, Isadora Wolf Ferreira, esteve entre as centenas de candidatos que na manhã desta quarta-feira (20), estiveram na 3ª edição do Feirão do Primeiro Emprego e Estágio em busca de uma oportunidade. “Já fiz duas entrevistas em empresas da cidade, mas essa oportunidade é muito interessante e válida, concentrando num mesmo local as empresas que oferecem vagas”, disse a estudante.

O Feirão é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, por meio da Agência do Trabalhador e da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. O evento, realizado na Casa do Empreendedor, reuniu 20 empresas e instituições de ensino, com oferta de 250 vagas para jovens em diversas áreas.

“Depois de algumas experiências informais estou buscando uma oportunidade de estágio e vejo nessa feira uma ótima oportunidade de inserir os jovens no mercado de trabalho”, disse o jovem Diego Santiago Lopes, estudante de Economia na Unespar. A Feira também contou com a oferta de cursos de capacitação.

Na abertura, o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, destacou a importância da iniciativa. “Ninguém começa como diretor ou gerente de uma organização, daí a importância dessa parceria com as empresas para oferecer essa primeira oportunidade aos jovens da nossa cidade”, enfatizou.