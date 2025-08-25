3º Feirão do Primeiro Emprego e Estágio registrou 1.200 atendimentos em C. Mourão

Um total de 1.200 atendimentos foram registrados pelas empresas que participaram do 3º Feirão do Primeiro Emprego e Estágio em Campo Mourão na semana passada. Cerca de 500 pessoas passaram pela feira, que ofereceu 250 vagas para jovens em diversas áreas. “Muitos candidatos foram atendidos por mais de uma empresa”, explica a gerente da Agência do Trabalhador, Janaina Meneguetti.

Além de algumas contratações imediatas na feira, vários candidatos foram encaminhados para prosseguirem o processo de contratação com agendamento de entrevistas. O Feirão foi uma iniciativa da Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Agência do Trabalhador e da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. O evento foi realizado na Casa do Empreendedor e reuniu 20 empresas e instituições de ensino.

O secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, destacou a importância da iniciativa. “Ninguém começa como diretor ou gerente de uma organização, daí a importância dessa parceria com as empresas para oferecer essa primeira oportunidade aos jovens da nossa cidade”, enfatizou.

VAGAS NA AGÊNCIA – A Agência do Trabalhador de Campo Mourão iniciou esta semana com 290 vagas de empregos (100 em frigoríficos e 190 em segmentos diversos).