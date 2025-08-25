Prefeitura confirma ampliação do Estádio Municipal José Carlos Galbier

A Prefeitura de Campo Mourão confirmou neste sábado (23) a ampliação do Estádio Municipal José Carlos Galbier, antigo Estádio dos Amadores. O anúncio foi feito pelo prefeito Douglas Fabrício durante a abertura oficial dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), em cerimônia que contou com a presença do diretor-presidente da Paraná Esporte, Valmir Mattos.

O investimento, conquistado junto ao Governo do Paraná, está estimado em R$ 4 milhões. O projeto prevê a construção de novas arquibancadas em formato de “L”, formando uma ferradura com a estrutura já existente. A capacidade atual de 4 mil lugares será ampliada para 10 mil torcedores, o que permitirá à cidade receber jogos de maior porte, além de sediar competições estaduais como os Jogos Abertos, Escolares e da Juventude.

“Mais uma obra que conquistamos junto ao Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte. Quero agradecer ao governador Ratinho Júnior e também ao secretário Hélio Wirbiski pelo apoio a mais essa demanda. Vamos entregar juntos uma praça esportiva moderna e pronta para atender as necessidades da nossa gente”, destacou o prefeito Douglas Fabrício.

Valmir Mattos reforçou a parceria entre Estado e município. “Temos o compromisso de atender o esporte da melhor forma possível. É uma obra importante, que está em fase final de trâmites no Governo do Paraná e em breve sairá do papel”, afirmou.

A negociação para viabilizar o recurso foi discutida na última semana, quando o prefeito esteve em Curitiba reunido com o secretário Hélio Wirbiski e o próprio Valmir Mattos.

Para o presidente do Nacional Atlético Clube (NAC), Henrique Buss, a confirmação da obra representa um avanço significativo para o esporte local. “Recebemos esse anúncio com muita felicidade. É um investimento importante na estrutura esportiva e tenho certeza que trará grandes frutos para a cidade”, comemorou.