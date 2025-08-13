3ª edição do Feirão do Emprego e Estágio vai oferecer 250 vagas em CM

A Prefeitura Municipal de Campo Mourão, por meio da Agência do Trabalhador e da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, vai realizar a 3ª edição do Feirão do Primeiro Emprego e Estágio. O evento será realizado no dia 20 de agosto, das 8h30 às 15 horas, na Casa do Empreendedor (sede da Seidec – Rua São Paulo, 1787).

No total 20 empresas e instituições de ensino confirmaram presença na feira, que vai oferecer oportunidades para jovens em diversas áreas. A participação é gratuita e aberta ao público. Serão oferecidas 250 vagas, incluindo empregos formais e estágios. É uma oportunidade aos participantes de contato direto com empregadores e recrutadores.

O Feirão é uma oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho, além de possibilitar a ampliação da rede de contatos profissionais. O evento também contará com a oferta de cursos de capacitação.