Tráfego em meia pista para instalação de faixas elevadas na Pedro Viriato

O tráfego de veículos na Avenida Pedro Viriato, entre a UPA e Unidade de Saúde do Jardim Paulista, continua em meia pista. O motivo é a instalação de quatro faixas elevadas (duas em cada sentido). A primeira parte do serviço já foi concluída e agora o trânsito será liberado sobre as faixas para concluir o serviço na outra parte da via.

“Para esse serviço a via foi parcialmente interditada, por isso pedimos a colaboração e compreensão dos condutores de veículos que passam pelo local”, ressalta o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira. Com oito metros de largura e no nível da calçada, a faixa visa garantir mais segurança para a travessia de pedestres e pessoas com dificuldade de locomoção.

“Essas serão as primeiras de 50 faixas elevadas que foram licitadas após estudos de mobilidade indicarem a necessidade desse tipo de redutor de velocidade em pontos estratégicos de grande fluxo na área urbana”, acrescenta o secretário.