Vestibular da UEM será em 20 de fevereiro e PAS em 27 de março

As inscrições para o vestibular e para o PAS poderão ser feitas de 1º de setembro a 20 de outubro, com data de pagamento da taxa de inscrição até 22 de outubro. Os futuros aprovados em ambos os certames ingressarão nas graduações presenciais da UEM no ano letivo de 2022, inicialmente previsto para começar no segundo semestre de 2022.

A prova do Vestibular 2021 ocorrerá em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama. O PAS 2021 será aplicado em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama.