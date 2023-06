UTFPR Campo Mourão recebe o primeiro curso de doutorado da Região

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, na quarta-feira (07), a nova lista de cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) para todo o Brasil.

Em um marco significativo para o avanço da pesquisa e inovação na área de Tecnologia de Alimentos, o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTA) anunciou a aprovação do seu novo curso de Doutorado multicampi. Com sede nos campi de Medianeira e Campo Mourão, essa iniciativa pioneira promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento científico e tecnológico nessa área estratégica.

O novo curso de Doutorado em Tecnologia de Alimentos terá duração média de quatro anos e fornecerá aos estudantes uma formação sólida em pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação na área de alimentos. O programa multidisciplinar abrangerá diversos aspectos, como processamento de alimentos, desenvolvimento de novos produtos, qualidade e segurança alimentar, nutrição, entre outros temas relevantes.

Com essa aprovação, o PPGTA se torna um dos poucos programas no país a oferecer o Doutorado em Tecnologia de Alimentos, reforçando seu papel como referência na formação de pesquisadores altamente qualificados nesse campo de estudo.

A expectativa é de que o novo curso de Doutorado atraia pesquisadores nacionais e internacionais interessados em aprofundar seus conhecimentos na área de Tecnologia de Alimentos. Os estudantes terão acesso a laboratórios modernos e equipamentos de ponta, além de contar com o suporte de uma equipe docente altamente qualificada e experiente.

A abertura das inscrições para o Doutorado multicampi está prevista para primeiro semestre de 2024. Os candidatos interessados devem acompanhar as informações divulgadas pelo PPGTA para garantir sua participação nessa oportunidade única de formação avançada em Tecnologia de Alimentos. As informações serão disponibilizadas no site: http://www.utfpr.edu.br/ cursos/coordenacoes/stricto- sensu/ppgta/destaques e também no perfil do instagram: @ppgta_utfpr.

Com a aprovação desse novo curso, a região de Campo Mourão e de Medianeira se consolida como um importante polo acadêmico e de pesquisa na área de Tecnologia de Alimentos, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional. A expectativa é de que a formação de doutores nesse campo fortaleça a indústria alimentícia, promova a inovação tecnológica e gere impactos positivos na qualidade e segurança.