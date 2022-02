Universidades estaduais do Paraná recebem 23,8 mil inscrições no SiSU 2022

As universidades estaduais do Paraná que ofertam vagas pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU) receberam nesta edição 23.840 inscrições. No total foram disponibilizadas 3.790 vagas em cursos de graduação. O resultado da chamada regular foi divulgado nesta terça-feira (22) no site do SiSU (AQUI). Os aprovados em primeira chamada terão até o dia 8 de março para efetivar a matrícula nas respectivas instituições escolhidas

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) recebeu 6.955 inscrições para 616 vagas; na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) foram 2.798 inscritos para 725 vagas; a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) teve 2.710candidaturas para 307 vagas; a Universidade Estadual de Maringá (UEM) recebeu 5.182 inscritos para 622 vagas e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) registrou 6.195 inscrições para 1.520 vagas.

CRONOGRAMA

Os classificados devem ficar atentos aos documentos solicitados pelas instituições de ensino superior para a efetivação da matrícula, que vai até 8 de março. Todas as informações estarão disponíveis no sistema, no momento das inscrições.

LISTA DE ESPERA

Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular, ou que foram aprovados para a segunda opção de curso, podem integrar a lista de espera. A partir desta terça-feira, até 8 de março, eles devem indicar esse interesse. Após esse prazo, no dia 10 de março, inicia-se a convocação pelas instituições dos candidatos em espera.

INSCRITOS

Para a primeira edição do SiSu neste ano foram ofertadas 221.790 vagas em 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior do país.

Agência Estadual de Notícias