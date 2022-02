Carro tomado de assalto em Cianorte é queimado em Engenheiro Beltrão

Um veículo GM/Corsa Wind, tomado de assalto na cidade de Cianorte foi localizado totalmente queimado na manhã desta terça-feira (22), em Engenheiro Beltrão. O automóvel estava em uma propriedade rural localizada às margens da Rodovia PR-082, próximo ao Rio Claro.

A Polícia Militar foi comunicada e após consulta constatou que o veículo havia sido roubado na cidade de Cianorte, no dia 13 de fevereiro de 2022. Sobre o roubo, conforme foi apurado pela PM, a vítima estava no interior do veículo que se encontrava estacionado em uma rua do Residencial Santa Helena, em Cianorte, quando foi abordada por dois homens.

Um deles portava uma arma de fogo e após anunciarem o assalto, saíram dirigindo o veículo enquanto o motorista foi deixado no local. O automóvel, totalmente destruído foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para providências necessárias.

Com informações e foto: Polícia Militar de Engenheiro Beltrão