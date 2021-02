Faculdade Unicampo promove Workshops da Saúde  

A Faculdade Unicampo promove entre os dias 17 a 19 de fevereiro o Worshop da Saúde envolvendo os cursos de Estética e Fisitorerapia . As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no site da Instituição www.faculdadeunciampo.edu.br. Poderão participar todas as pessoas ligadas à área de estética, em especial aos esteticistas que queiram aprimorar e enriquecer seu conhecimento.

A coordenadora do curso, Danusa de Oliveira, fala da importância do Worshop. “Todos os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais das diversas áreas de abrangência, além de conhecer nossa excelente infraestrutura. Este workshop será teórico e prático para mostrar a importância de uma graduação na área de estética e cosmetologia, pois tratamos não apenas o lado estético, mas também as disfunções de diversas áreas do nosso corpo, trazendo um bem estar geral dos clientes”.

De acordo com a Coordenadora de Fisioterapia Ana Molina esses eventos são importantes para o desenvolvimento e interação acadêmica, visando aprimoramento e diversidade para o acadêmico. No início do semestre os workshops aproximam-se da realidade profissional”.