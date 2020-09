Violência sexual contra crianças foi tema de live da Unicampo

A psicóloga Eliane Rose Maio proferiu palestra online – em formato de live (ao vivo) – sobre o tema “Violência Sexual Contra Crianças – A Psicologia em Ação” no final da última semana, numa promoção da Faculdade Unicampo, de Campo Mourão.

Eliane Maio é Doutora em Educação Escolar e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O evento foi mediado pelos professores Jean Pablo Guimarães Rossi e Drielle Sanches, do colegiado do curso de Psicologia da Faculdade Unicampo.

A palestrante é mestre em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Também é doutora em educação escolar pela mesma instituição, onde fez ainda Pós-doutorado em educação escolar.