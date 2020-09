CM/Futsal vence Jaraguá do Sul na primeira vitória pela Liga Nacional

Como já era previsto o confronto entre o Campo Mourão Futsal e Jaraguá do Sul-SC neste domingo (20) na Arena UTFPR foi cercado de equilíbrio e emoção. As duas equipes entraram em quadra em busca da primeira vitória na LNF e mostraram muita determinação para conquistar o resultado positivo.

O JOGO

Campo Mourão saiu na frente com Ernandes, mas logo sofreu o empate com Ygor Mota e a virada com Ruan, no final do primeiro tempo.

Na segunda etapa o Carneiro tricolor voltou melhor, conseguindo jogadas rápidas de transição, mas foi em cobrança de escanteio que Bruninho empatou o jogo. Pouco tempo depois o Jaraguá voltou a ficar à frente com gol de pênalti, discutível, cobrado por Jé.

Atrás no placar Campo Mourão pressionou e brilhou a estrela do pivô Sinôe, que voltou a atuar após se recuperar de lesão e pôde contribuir com a equipe. Primeiro ele empatou o jogo num chute de primeira, em bola que veio pelo alto na cobrança de escanteio. Depois virou a partida em jogada do fixo Alemão, achando Sinoê em passe diagonal, que driblou o goleiro João Neto do Jaraguá e deu números finais ao jogo, 4×3 para Campo Mourão. “Estivemos abaixo no primeiro tempo, mas na segunda etapa conseguimos impor nosso futsal com o jogo de pivô, que é nosso forte, e graças a Deus conseguimos essa importante vitória. Hoje mostramos um pouco do que é nosso time. Agora é trabalhar para continuar vencendo”, comentou o pivô Sinoê, autor de dois gols.

PRÓXIMO JOGO

Na quarta-feira (23) novamente o time mourãoense joga em casa, na Arena UTFPR, onde recebe a Assoeva-RS, às 20h15 com transmissão ao vivo pela LNFTv (canal de streaming) na Liga Nacional.