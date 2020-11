PM apreende mais de 200 Kg de maconha em Campo Mourão 

Uma grande quantidade de maconha foi apreendida pela Polícia Militar, por volta das 22h desta sexta-feira (13), em um sitio localizado às margens da Estrada Boiadeira, em Campo Mourão.

Durante a ação os policiais militares localizaram 207 kg de maconha, que estavam em um veículo e também escondidas em um banheiro na propriedade. Dois homens de 38 e 43 anos foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas.

A ação foi conduzida por uma equipe da PM que realizava buscas por uma caminhonete roubada na região momentos antes. Ao realizar patrulhamento pela rodovia, os policiais perceberam que havia um veículo Corolla, com placas de Foz do Iguaçu com dois indivíduos em atitude suspeita.

O carro estava parado às margens da rodovia. Durante a abordagem um deles tentou dispensar de um tablete de maconha. Ao serem questionados, os dois disseram que estavam vindo de um sítio nas proximidades e entraram em contradição sobre a droga.

Os policiais foram até a propriedade, realizaram buscas e localizaram uma grande quantidade de tabletes de maconha dentro de um VW/Pointer que estava em um barracão.

Ainda em buscas pelo local os policiais encontraram, dentro de um banheiro, uma quantidade ainda maior da substância. Os dois homens e a droga, que totalizou mais de 207 quilos, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.