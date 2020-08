Unicampo implanta programa “Gestão Level One” em parceria com Sebrae

Os Cursos de Gestão (Comercial, Cooperativas e RH) da Faculdade Unicampo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, por meio do projeto “Startup PR Level One”, formalizaram parcerias para implantação do Programa denominado “Gestão Level One”.

O programa tem a finalidades de despertar o empreendedorismo aos acadêmicos, desenvolvimento de ideias por meio de métodos inovadores e, ao final, ter possibilidades de lançamento de sua própria Startaup.

O SEBRAE irá disponibilizar treinamentos práticos com consultores personalizados, especialistas na área, empreendedores do ecossistema e mentores que poderão projetar as startups criadas e gerar oportunidades aos acadêmicos no mundo dos negócios.

Já no lançamento do Programa, que ocorreu na última sexta-feira (21/08), o SEBRAE trouxe como convidada a expert no assunto, Ana Carolina Ebenau, Co-Fundadora da Orbital Aceleradora e com vasta experiência na implementação de projetos, metodologias de aceleração e certificação internacional, além de mentora da Global Mentoring Group Cambridge, Massachusetts.

O Programa é totalmente gratuito e acontecerá dentro das disciplinas de Empreendedorismo e Projeto Tecnológico, ofertados no curso. Para o Coordenador dos Cursos de Gestão, Prof. Rosinaldo Cardoso, essa é uma oportunidade incrível de aliar a teoria com a prática, pois além dos conceitos de como criar uma empresa, o programa auxilia em seu direcionamento de mercado, especialmente voltados para área da inovação.

Rosinaldo ressalta ainda que o ganho é expansível a toda comunidade, vez que o programa fomenta o ecossistema de inovação, já visível em Campo Mourão.