Unicampo: Colégio Vila Militar Unicampo entrega doações ao Lar Dona Jacira

O Lar Dona Jacira, que há cerca de cinco décadas acolhe crianças e adolescentes em situação de risco em Campo Mourão, recebeu na tarde desta sexta-feira (21/08) parte dos produtos arrecadados pelo Colégio Vila Militar Militar/Unicampo com a realização da gincana “Missão Quarentena”. Cobertores, peças de roupa e diversos outros produtos coletados na prova de arrecadação, disputada no último dia 15, foram repassados à tradicional entidade que funciona no jardim Paulino, na região do Lar Paraná.

A entrega foi feita pelo subtenente Mauro Fernandes de Souza (diretor comandante do Colégio Vila Militar de Campo Mourão), juntamente com alunas Dhiellys Ferreira e Isabelle Carneiro e seus pais. As irmãs Jacira (77anos) e Alba (72 anos) Bueno Machado, que fundaram e permanecem à frente da entidade social, receberam as doações.

Na tarde de quarta-feira, o Colégio Vila Militar Unicampo de Campo Mourão já havia feito a entrega de parte da arrecadação com a gincana para a Casa de Passagem (antigo Albergue Noturno José do Patrocínio).

A estimativa é de que mais de 200 crianças e adolescentes tenham sido atendidos pelo Lar Dona Jacira desde a sua fundação. Já adultos, eles hoje estão espalhados pelo Brasil e até no exterior, com família constituída e encaminhados profissionalmente. Uma das crianças atendidas, por exemplo, reside e trabalha atualmente na cidade de Boston (Estados Unidos).

Em 2018, o trabalho realizado pelas duas irmãs – com o apoio da comunidade – no Lar Dona Jacira foi tema de reportagem do jornalista Carlos Ohara na Folha de São Paulo, um dos principais jornais do Brasil.

GINCANA

A gincana “Missão Quarentena” teve início em meados de julho, organizada pela Diretora Pedagógica Andrea Ribeiro Avelar, e movimenta todos os alunos do Colégio Vila Militar de Campo Mourão/Unicampo, divididos em três equipes, com provas diárias on-line. A prova de arrecadação foi realizada no sistema de drive thru – em razão da pandemia de Covid-19. A arrecadação superou as expectativas dos organizadores, sobretudo porque a prova aconteceu em um dia de chuva intensa.

O Colégio Vila Militar/Unicampo, de Campo Mourão, está instalado às margens da BR 369/saída para Cascavel (BR 369).