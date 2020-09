Unicampo e TRE firmam convênio para as eleições

Por meio da 31ª e 183ª zonas eleitorais, sediadas na comarca de Campo Mourão, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE) celebrou convênio com a Faculdade Unicampo para o desenvolvimento do programa Mesário Voluntário. A participação dos acadêmicos da instituição no programa será aproveitada como Atividade Complementar (20 horas), que é exigida em todos os cursos de Graduação.

A adesão ao programa Mesário Voluntário foi uma iniciativa da direção da instituição de ensino superior sediada em Campo Mourão, com o intuito de fomentar o sentimento de cidadania em seus acadêmicos e contribuir com o processo democrático. Por meio do programa, os acadêmicos vão adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre o processo eleitoral brasileiro, além de maximizar os recursos humanos para a realização do pleito de novembro próximo.

Os acadêmicos que se inscreverem para participar do programa – maiores de 18 anos – tomarão parte das mesas receptoras de votos, participarão de treinamento do TRE sobre a importância do processo eleitoral e das atividades dos membros das mesas receptoras de votos. O cadastramento dos acadêmicos deve ser feito no site www.tre.-pr.jus.br – mesário voluntário.

O convênio foi firmado pelos juízes Edson Jacobucci Rueda Junior (183ª Zona Eleitoral) e Mayra dos Santos Zavattaro (31ª Zona Eleitoral), além de Renato Pacholek (Diretor da Faculdade Unicampo).