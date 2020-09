Hemonúcleo de CM pede para que recuperados da covid-19 doem sangue

O Hemonúcleo de Campo Mourão iniciou uma campanha solicitando para que pessoas curadas do coronavírus procurem a unidade para fazer a doação de sangue.

A intenção é usar anticorpos do plasma do sangue de curados do novo coronavírus para tratar pacientes que estejam no início dos sintomas.

A diretora do Hemepar, Liana Labres de Souza acredita que estes anticorpos quando transfundidos em pessoas que acabaram de receber um diagnóstico positivo para a Covid-19, poderão evoluir a doença de forma mais branda, não necessitando de intubação ou internamento em UTI’s.

Para tanto, os doadores precisam ter sido diagnosticados com a doença e aguardar um período de no mínimo 30 dias depois da recuperação antes de doar.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA DOAÇÃO

* Atender os critérios básicos da doação de sangue;

* Ter entre 18 a 59 anos completos;

* Trazer impresso o resultado para a Covid-19 (OBRIGATORIAMENTE o teste RT-PVR Positivo, considerado padrão de referência na identificação da doença) em mãos;

* Não ter submetido à ventilação mecânica/respirador nos últimos 12 meses;

* Não ter recebido transfusão de sangue nos últimos 12 meses;

* Mulheres: Não ter tido nenhuma gestação/aborto;

* Ter se recuperado ou saído do isolamento: MÍNIMO 30 dias e no MÁXIMO 60 dias;

* Doador recuperado é MENOS de 30 dias não poderão doar sangue, conforme Nota Técnica da Anvisa.

DÚVIDAS OU AGENDAMENTO SOMENTE PELO TELEFONE (44) 3525 1102, ou 99878 3811.