PM prende rapaz por roubo de moto

Após tomar uma motocicleta de assalto na manhã desta sexta-feira, um rapaz de 33 anos já conhecido no meio policial acabou detido pela Polícia Militar no final da tarde. A moto foi recuperada.

De acordo com as informações, o rapaz, conhecido por “Purga” abordou o motociclista com uma arma, na região do Lar Paraná e o obrigou a entregar o veículo. Ao ser acionada, a PM iniciou as diligências e no final da tarde obteve a informação de que o suspeito estaria circulando com a moto na região do jardim Parigot de Souza, entrando em uma residência.

Ao chegar ao local, a PM encontrou o suspeito acompanhado de outro jovem e de uma adolescente. O outro rapaz fugiu, mas ele foi detido. Os policiais tiveram trabalho para dominar e algemar o suspeito, pois ele reagiu entrando em luta corporal com a equipe policial.

Após ser dominado, ele disse que tinha jogado a arma na rua Rolândia, no jardim Sol Nascente, porém a equipe da PM não encontrou a arma, mesmo usando um cão farejador.

O rapaz foi levado para a delegacia. Além do furto da moto, ele é suspeito de participação em homicídios na cidade, inclusive no assassinato recente em um lava-jato, no centro da cidade.