Semana Acadêmica da área de Gestão da Faculdade Unicampo

“Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade” é o tema central da VI Semana Acadêmica da Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, que começa na próxima terça-feira (8/9). Vários painéis com convidados especiais, transmitidos on-line (via Facebook e Youtube) fazem parte da programação e o evento também vai marcar o transcurso do Dia do Administrador (9 de setembro).

Os painéis serão abertos não apenas aos acadêmicos da instituição, mas também a empresários e a comunidade em geral. Terão início sempre às 19h30 e a organização da Semana Acadêmica/2020 está a cargo dos cursos de Gestão da Faculdade Unicampo.

A abertura do evento na terça-feira terá a presença do presidente do Sicoob Metropolitano, o empresário Luiz Ajita (das Lojas Ajita), além da gerente do Sicoob Campo Mourão, Célia Furlanetto, que discutirão o tema: “Tendências de inovação no cooperativismo”.

Já o painel da quarta-feira, comemorativo ao Dia do Administrador, terá como convidada a professora Luciana Godri, que fará um debate argumentativo sobre “Inovação: é o elemento mais importante para sobrevivência do seu negócio no século XXI?”. Doutoranda em Administração pela PUCPR, Mestre em Administração pela Universidade Positivo (com concentração na área de mudança e análise organizacional), atua com pesquisas na área de estratégia e análise organizacional.

O terceiro e último painel da programação da Semana Acadêmica da Faculdade Unicampo, marcado para a quinta-feira, tem com ênfase o jovem empreendedor. “Empreendedorismo e Inovação: administrar para o futuro” será o tema do painel. O convidado é Michel Becker, jovem empresário CEO da Becker Locadora de Máquinas e representante de diversas instituições. É graduado em Relações Internacionais e vice-presidente para o Mercosul da Federação Ibero-Americana de Jovens Empreendedores (FIJE).

As inscrições e mais informações podem ser obtidas no site www.faculdadeunicampo.edu.br, pelo telefone 44 3016-7100, wapp 44 99 748 0880.