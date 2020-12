Professor da Unicampo publica artigo em periódico internacional na área de vendas

Professor Rosinaldo Nunes Cardoso, Coordenador dos Cursos de Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas e Gestão de RH, publicou um artigo científico no periódico internacional “Journal of Personal Selling and Sales Management” (fator de impacto 1.93). O artigo estudou vendedores e mostrou como os pensamentos intuitivos e deliberativos na estratégica aumenta em média 30% a ambidestria do vendedor. A ambidestria é compreendida como a capacidade de fazer duas atividades ao mesmo tempo que por vezes são conflitantes – capturar clientes e manter clientes já antigos.

Ademais, as duas pesquisas – uma com vendedores de varejo e outra com colaboradores da linha de frente dos bancos – mostraram que a ambidestria do vendedor aumenta a performance, a quantidade de itens vendidos, o alcance da meta e o desempenho global, melhorando os aspectos de resultados organizacionais. O artigo contou com o trabalho conjunto de outros pesquisadores e co-autores, sendo eles os professores Dr. Valter Afonso Vieira e Dr. Valter da Silva Faia (ambos da Universidade Estadual de Maringá) e Dr. Colin Gabler (Ohio University)