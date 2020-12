Acadêmicos de Enfermagem tem publicações científicas publicadas em revistas e capítulo de livro  

O professor da Faculdade Unicampo, Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior, coordenou uma série de estudos do Projeto Unificado II (Bioestatística), com desenvolvimento de pesquisas cientificas e teve como finalidade proporcionar um método de aprendizagem que contribui para a melhoria contínua das atividades de Enfermagem em suas diversas áreas de atuação. Projetos foram publicados em artigos e em periódicos da área, e também, em um capítulo de livro.

Publicado no livro Conhecimentos e Desenvolvimento de Pesquisas nas Ciências da Saúde, o professor Edson e as acadêmicos Pedro Gabriel dos Santos, Alexsandra Aparecida Bernaski Ozima, Debora de Lima Costa, Edina Maria da Silva, Franciele Aparecida Geraldo Ribeiro Karas, Gessica Flavia da Silva, Izabel Taynara Valeski Bonfim, Nayara Beatriz dos Santos, escreveram o capitulo 12 “Representações Sociais na Enfermagem: Uma Investigação sobre a Urolitíase e os Cuidados Paliativos”, no e-book.

Dois artigos foram publicados em revistas científicas. Na Revista Extensão, “As representações Sociais de um Grupo de Futuros Enfermeiros de Campo Mourão sobre os Cuidados Oncológicos” foram escritos pelas acadêmicas Mailem Lage Souza, Thamires Fernanda Gaglioli e Natalia Bruger Staniszewski. Já na revista Conhecimento Online, juntamente com o professor Rafael Rubens Barros, publicaram o artigo “Infanticídio: um Estudo Segundo as Lentes Teóricas das Representações Sociais”.