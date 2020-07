Escritora mourãoense em live com estudantes de São Paulo

A escritora mourãoense Prescila Francioli participou recentemente de uma série de lives com alunos na faixa de 10 a 12 anos do Colégio Nova Era, de São Paulo, organizada pela Editora Coerência. Nos eventos, com duração média de 50 minutos, a autora discorreu sobre o seu terceiro livro – “O Mistério de Gaya” –, além de responder questionamentos dos estudantes e falar de sua carreira literária.

Voltado ao público infanto-juvenil, o livro já está pronto e publicado, mas ainda não tem data definida para lançamento oficial, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. “O Mistério de Gaya” traz para jovens, a partir de nove anos, uma história de aventura e caça ao tesouro. No decorrer da história, há enigmas para serem elucidados pelos leitores e a obra inclui ilustrações.

Cerca de 100 alunos participaram das lives transmitida pelo youtube, que foi coordenada pela professora de Literatura e Português do Colégio Nova Era, Marilia Curvelo. Alguns pais dos estudantes, além de professores e coordenadores da escola, também participaram.

ORIGEM

O livro “O Mistério de Gaya” (Editora Coerência/São Paulo) constitui-se na última etapa do projeto “Caça ao Tesouro Literário”, que a escritora desenvolveu no segundo semestre do ano passado junto a alunos de quatro escolas públicas locais. A ação teve o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura/Prefeitura de Campo Mourão.

O projeto teve a participação de 161 estudantes e desenvolveu atividades de leitura, redação criativa e relatos orais. Com a ação também foi estimulada a interação entre alunos, salas e colégios, incentivando a criatividades e o combate à timidez. A meta inicial era atender a 100 estudantes, mas o grande interesse despertado nos alunos levou a ampliação do público envolvido.

Participaram alunos das escolas municipais Monteiro Lobato (jardim Lar Paraná), Professor Domingos José de Souza (jardim Tropical I) e Mário Quintana (jardim Ione), bem como no Colégio Estadual Oswaldo Cruz (jardim Lourdes).

Para despertar o interesse dos estudantes envolvidos no projeto “Caça ao Tesouro Literário”, as atividades foram desenvolvidas a partir de desafios. Por exemplo, encontrar um tesouro literário preparado e escondido pela escritora nas instalações da escola.

Encontrado o tesouro, as equipes recebiam atividades para desenvolver, que eram enigmas para serem decifrados e textos para serem lidos e finalizados, usando a criatividade de cada um. Na sequência, esses textos eram trabalhados por Prescila Francioli, que os imprimia e – através do decifrar dos enigmas – os alunos encontravam, liam e discutiam com a escritora e, juntos, concluíam o capítulo do livro.

As equipes eram contempladas com “agrados” durante os desenvolvimentos das atividades e o que não faltou foram manifestações espontâneas dos alunos envolvidos. Os temas abordados pelos estudantes nas redações nortearam a história contada no livro “O Mistério de Gaya”.

Como a pandemia de Covid-19 impossibilita a realização de um evento com os alunos participantes do projeto e professores da escolas envolvidas, a escritora está indo de casa em casa para entregar o livro aos estudantes e professores.

A AUTORA

“Retratos de Uma Vida” e “Fogo e Chuva” foram os dois primeiros livros de Prescila Francioli, que em 2018 recebeu o Prêmio Orgulho Literário, outorgado pela Academia de Artes e Letras de Portugal.

A escritora está listando os pedidos de reserva da obra infanto juvenil e a entrega será feita pessoalmente. Aqueles que adquirirem a obra receberão um marca página personalizado como brinde. Os pedidos podem ser feito pelo telefone (44) 99734 3300.