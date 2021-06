O romantismo está fora de moda?

Não…definitivamente não. A clássica fórmula encontros e desencontros, tramas, intrigas, o bem contra o mal, a espera do príncipe encantado e o ideal de amor eterno ainda está presente em filmes, séries, obras literárias, novelas, realitys e, porque não dizer, também na vida real.

Clichê ou não, as sagas e seus exorbitantes números estão aí para provar que ainda somos herdeiros dos romances folhetinescos do século XIX e o quanto estes ainda influenciam nossas preferências artísticas e literárias.

Harry Potter vendeu cerca de 450 milhões de livros, Crepúsculo cerca de 160 milhões, Game of Thrones uma audiência de 20 milhões de pessoas e a série Bridgerton (mais romance clichê impossível) foi assistida por mais de 60 milhões de pessoas.

Então…o que nos resta é assumirmos que nossas raízes românticas ainda estão muito profundas e por mais que tenhamos avançado socialmente, cientificamente, tecnologicamente, ainda acreditamos, esperamos e torcemos por um “E viveram felizes para sempre”.

Nessa perspectiva é que o Colégio Vila Militar Unicampo, preocupado com a falta de leitura de forma geral, tem em sua grade as disciplinas de Literatura e Redação.

A professora Adriana Maria Ferreira, Especialista em Linguagem e Literatura, deixa bem claro que a leitura, a compreensão de mundo e os saberes apreendidos nos bancos escolares aprimoram as habilidades de julgamento do ser humano e tornam as pessoas mais justas e íntegras.

O CVM UNICAMPO contribui com a formação e transformação dos alunos em benefício de uma comunidade melhor.