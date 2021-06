Prefeitura atende pedido da Acicam e libera atendimento no comércio nesta sexta e sábado

As gestões que a Associação Comercial e Industrial (Acicam) vem desenvolvendo junto à prefeitura desde a semana passada resultaram na flexibilização das restrições impostas ao setor produtivo, sobretudo ao comércio. Nesta quarta-feira (2/6), a administração municipal publicou decreto que libera o funcionamento com atendimento presencial de várias atividades comerciais na próxima sexta-feira e sábado (dias 4 e 5), das 10 às 16 horas.

O decreto estabelece que o funcionamento está liberado para o comércio de rua em geral e lojas instaladas em supermercados, lojas de materiais de construção civil, agropecuárias, lojas agrícolas e similares, além de pet shops.

Diretores da Acicam, liderados pelo presidente Ben-Hur Berbet, reuniram-se esta semana com o prefeito Tauillo Tezelli e o coordenador geral do Município, Carlos Alberto Facco, para reivindicar a retomada do funcionamento do comércio.

Os empresários reafirmaram o comprometimento do comércio e de demais setores produtivos locais no combate a pandemia, enfatizando que os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde são integralmente adotados pelas empresas. Também foi destacado o compromisso com a preservação da vida e manifestado apoio a fiscalização e punição de eventuais abusos, cometidos por quem quer que seja.

Pela flexibilização das restrições, numa demonstração inequívoca de que o governo municipal também é sensível a grave situação enfrentada pelas empresas, a Acicam agradece o prefeito Tauillo Tezelli.